iPhone 15 Pro: al nuovo MINIMO STORICO è da prendere subito (-300€)

iPhone 15 Pro non è mai stato così conveniente: il top di gamma compatto di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro, con ben 300 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. La promo è accessibile grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. La promozione riguarda il modello da 128 GB. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare un top di gamma compatto con un prezzo sempre più accessibile. La scheda tecnica, ricordiamo, include un display OLED da 6,1 pollici, con l’immancabile Dynamic Island, e il SoC Apple A17 Pro, con processo produttivo a 3 nm. Ci sono poi tre fotocamere posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare e sensore teleobiettivo. C’è anche il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB al prezzo scontato di 939 euro, con 300 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto, aggiungere lo smartphone al carrello e poi utilizzare il codice scontoPSPRMAR24.