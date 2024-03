iPhone 15: POTENZA e STILE a soli 799€ con le Offerte di Primavera

Amazon ha deciso di esagerare con le Offerte di Primavera. Infatti, proprio in questo momento, acquisti il nuovo Apple iPhone 15 128GB a un prezzo eccezionale. Mettilo subito in carrello a soli 799 euro, invece di 979 euro. Occasione speciale vero? Ma non perdere tempo.

Infatti, sta andando a ruba e presto potrebbe terminare le scorte disponibili. Inoltre, la tua iscrizione a Prime ti dà diritto alla consegna gratuita e a pagare in 5 rate mensili da soli 159,80 euro al mese a tasso zero.

iPhone 15 128GB: lo smartphone che tutti vorrebbero

Oggi Apple iPhone 15 128GB può essere tuo a un prezzo super competitivo. Tutto dipende dalla tua velocità nel metterlo in carrello. Il chip A17 Bionic è davvero potente. Le sue prestazioni sono elevate, garantendo un’esperienza utente sempre di alto livello.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre contenuti dalle immagini extra colorate e super dettagliate. Inoltre, la batteria assicura un’autonomia pazzesca per tutto il giorno e oltre. Scatta foto che sono opere d’arte con la funzione “punta e scatta” della fotocamera.

Mettilo in carrello a soli 799 euro, invece di 979 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.