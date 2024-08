iPhone 15 Plus da 256 GB: a QUESTO PREZZO diventa un ottimo acquisto

iPhone 15 Plus è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con display di grandi dimensioni, ottime prestazioni e un’autonomia al top del mercato. La versione da 256 GB, in particolare, rappresenta la scelta giusta, in questo momento. Con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 969 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Plus: un best buy in questo momento

Con iPhone 15 Plus si va sul sicuro. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti e un’autonomia al top. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A16 Bionic, che può offrire prestazioni eccellenti.

Ci sono anche due fotocamere posteriori. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Lo smartphone è disponibile in vari tagli di memoria interna ma quello su cui puntare è, senza dubbio, la versione da 256 GB.

Con la nuova offerta eBay, iPhone 15 Plus da 256 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 969 euro, con 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo. La consegna è gratuita.