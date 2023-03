iPhone 15 non avrà lo slot SIM: si potrà utilizzare solo la eSIM virtuale

iPhone 15 godrà del solo supporto per le schede SIM virtuali; non ci sarà più neanche lo slot fisico, a quanto pare. Questa modifica non interesserà solo il mercato statunitense ma anche gli altri paesi del mondo.

Manca sempre meno al debutto della serie iPhone 15; il lancio avverrà a settembre e le indiscrezioni continuano a circolare di mese in mese. Si apprende che i nuovi modelli arriveranno senza lo slot per le schede SIM, stando a quanto afferma il portale francese MacGeneration. Il cambio è già avvenuto in America con la serie iPhone 14 (da noi no), ma ora è tempo di vedere tale modifica anche in Europa.

iPhone 15: il supporto alla sola eSIM in tutto il mondo

Se il vano della SIM dovesse venir rimosso in Francia, questo cambiamento lo vedremo sicuramente anche negli altri paesi europei; sicuramente anche in Italia quindi. Per avere il nuovo melafonino, dovrete andare dal vostro gestore e farvi rimuovere la SIM passando ufficialmente alla tecnologia eSIM. Ma tutti i provider saranno pronti per fare ciò fra qualche mese?

Non è solo una questione chiave per i clienti, ma anche per gli operatori di telefonia mobile che dovranno adeguarsi, in breve tempo, allo standard senza SIM fisica. La eSIM infatti, consente di attivare un piano dati (e non solo) senza usare una schedina fisica. Ovviamente, il tutto potrebbe avvenire nell’arco di diverso tempo; ci vorrà un po’ affinché tutti i brand si adeguino a tale rimodulazione.

