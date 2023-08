iPhone 15: la domanda sarà inferiore alle aspettative, secondo Apple

Stando a quanto si apprende, sembra che Apple stia tagliando la produzione di iPhone 15 perché pare che sia alquanto preoccupata dall’eventuale scarsa domanda da parte dell’utenza. Non di meno, sembra che ci siano stati dei problemi con la fornitura che ne hanno rallentato il processo costruttivo.

Apple: perché l’azienda sta tagliando la produzione di iPhone 15?

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Cupertino, nel corso del mese di settembre, dovrebbe svelare la nuova line-up di punta, come da tradizione. In questi mesi abbiamo appreso tantissimi rumor in merito; per esempio, grazie ad un leak trapelato poche settimane fa, abbiamo scoperto che il keynote potrebbe tenersi il 12 o il 13 settembre. Fra le novità più rilevanti di questa serie citiamo l’inserimento della Dynamic Island su tutta la gamma e l’arrivo della USB Type-C al posto della Lightning. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica.

Di fatto, anche Apple ha ammesso che il mercato della telefonia mobile sta vivendo un momento di stasi, con un forte rallentamento tecnologico da parte di tutti i produttori. Per esempio, la società ha riscontrato perdine negli ultimi due trimestre, almeno negli USA. Adesso, il noto analista di settore Jeff Pu, ha affermato, da una nota per gli investitori inviata dalla società di Tim Cook, che Apple sta tagliando parte della produzione di iPhone 15. Si dice che l’azienda produrrà 77 milioni di pezzi, un numero decisamente più basso delle previsioni che si attestavano sugli 83-85 milioni. I motivi pare che siano da ricercare nelle vendite basse avute in questi mesi e quindi, di conseguenza, alla scarsa domanda da parte del pubblico nei confronti dei telefoni.

Inoltre, pare che ci siano problemi con la produzione dei sensori della fotocamera di Sony, ma anche del telaio in titanio che arriverà sulla gamma Pro di quest’anno. Infine, ci si aspetta un aumento vertiginoso del prezzo di vendita (in USA, e quindi di conseguenza, anche da noi). L’aumento dei prezzi è previsto di oltre 200 dollari. Ecco perché, se cercate un melafonino nuovo, magari a poco, vi consigliamo iPhone 14 con 256 GB di memoria interna, in colorazione Product (RED) a soli 949,99€, spese di spedizione incluse, su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.