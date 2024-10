iPhone 15 in offerta al nuovo minimo storico: a 664€ non ha rivali

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, in questo momento, la scelta giusta non può che essere iPhone 15 che, con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPROTT24, da aggiungere al momento del pagamento, può ora essere acquistato al prezzo scontato di 664 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal. L’offerta è disponibile per le colorazioni nero, rosa e blu (vi basta premere sulla colorazione desiderata per raggiungere la pagina dell’offerta e completare l’acquisto.

iPhone 15 al minimo storico: è un affare

Con iPhone 15 si va sul sicuro: lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che del SoC Apple A16 Bionic, una garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. Ci sono poi due fotocamere posteriori, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Lo smartphone è dotato di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 664 euro e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul link della colorazione desiderata tra quelli riportati qui di sotto:

La promozione è valida solo per un breve periodo. Per ottenere lo sconto è importante aggiungere il codice PSPROTT24 al carrello prima di completare l’acquisto. La consegna è sempre gratuita.