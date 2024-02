iPhone 15: il prezzo cala a 745€: è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

iPhone 15 128 GB diventa ancora più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 745 euro con la nuova offerta eBay. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Il modello in offerta è disponibile con consegna gratuita e con Garanzia di 24 mesi. Da notare che anche la versione da 256 GB di iPhone 15 è in offerta, con prezzo scontato a 839 euro.

iPhone 15: a questo prezzo non ha rivali

iPhone 15 è lo smartphone da comprare, grazie a un prezzo sempre più basso e a specifiche davvero ottime. La scheda tecnica comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max.

C’è una doppia fotocamera, con sensore principale da 48 Megapixel, ed è presente anche il sistema operativo iOS. In questo momento, iPhone 15 ha tutto quello che serve per essere considerato come l’iPhone giusto da comprare per rapporto qualità/prezzo, con un costo di circa 300 euro inferiore alla versione Pro.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15:

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal. Per sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto oppure premere sui link riportati in precedenza. Lo smartphone è disponibile con Garanzia di 24 mesi e con consegna gratuita.