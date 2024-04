iPhone 15 è in offerta flash con un PREZZO IRREALE (-290€)

È arrivato il momento di acquistare iPhone 15. Lo smartphone di Apple, nella versione da 128 GB, è ora disponibile al prezzo scontato di 689 euro invece di 979 euro, beneficiando di uno sconto di 290 euro. La promozione è accessibile grazie a una nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24 da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento.

Da notare che è anche possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Da notare anche l’offerta per la versione da 256 GB, ora disponibile al prezzo scontato di 834 euro invece di 1.109 euro, con uno sconto di 275 euro. Entrambe le offerte sono disponibili solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15: a questo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha certo bisogno di introduzioni dettagliate. Lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dyanmic Island oltre che il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di performance elevate in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche la doppia fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel.

