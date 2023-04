iPhone 15 e 15 Plus avranno il retro in vetro satinato come i modelli Pro

I prossimi iPhone 15 e 15 Plus avranno il retro in vetro smerigliato e satinato come le controparti premium; a dirlo, un nuovo leak appena emerso su Weibo. Questo dovrebbe aumentare l’appeal dei modelli basici della prossima line-up di punta. Il tipster che suggerisce ciò è lo stesso insider che ci ha svelato – in super anteprima – l’arrivo della colorazione gialla di iPhone 14. A proposito, se volete questo telefono, sappiate che lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 899,99€.

iPhone 15 e 15 Plus: un elemento in comune con i modelli Pro

I nuovi telefoni di Apple assomiglieranno molto alla controparte Pro e Pro Max, tuttavia presenteranno grosse differenze estetiche. Andiamo con ordine. I pannelli avranno tutti la Dynamic Island, ma i Pro avranno cornici sottilissime. Il frame delle iterazioni più costose sarà in titanio o in acciaio, mentre i modelli basici avranno ancora il telaio in alluminio. Anche il modulo fotografico risulterà diverso – in tutto e per tutto – a quello della gamma di punta. Elemento in comune invece: la scocca in vetro satinato con supporto alla ricarica wireless e MagSafe. Ci sarà la tecnologia OLED su tutti i prodotti ma il ProMotion rimarrà un’esclusiva della gamma di punta; sotto la scocca troveremo i processori Apple Bionic A16 su iPhone 15 e 15 Plus, il nuovo A17 invece, sulla serie 15 Pro e Pro Max.Il debutto di queste ammiraglie è previsto per settembre, come sempre.

Tornando al meraviglioso iPhone 14 giallo, questo gioiello costa solo 899,99€, spese di spedizione incluse. È uno smartphone eccezionale, versatile, potente il giusto, con un processore Apple Bionic A15 con modem 5G. Ci sono due fotocamere da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision, ma non solo. Lo schermo è un ottimo display OLED da 6,1 pollici e la batteria dura tantissimo: assicura un’autonomia degna di nota.

