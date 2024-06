iPhone 15 cala di prezzo: ora è un BEST BUY (-290€)

iPhone 15 è lo smartphone Apple da prendere oggi. Con la nuova offerta eBay, infatti, il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 689 euro, con 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida per la versione da 128 GB dello smartphone. Lo sconto è valido per le colorazioni Nero, Verde, Rosa e Blu. La promozione in questione è destinata a terminare a breve.

iPhone 15: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di uno smartphone completo, veloce e ora con un ottimo rapporto qualità/prezzo. In questo momento, per chi cerca un nuovo iPhone, questo smartphone rappresenta un vero e proprio best buy.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al potente SoC Apple A16 Bionic, garanzia di performance di alto livello.

Lo smartphone ha 128 GB di storage e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è, invece, iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 con un prezzo scontato di 689 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Le colorazioni in offerta sono:

La promozione è valida solo per un breve periodo. Per accedere all’offerta è possibile premere sui link riportati qui di sopra, scegliendo la colorazione desiderata e completare poi l’ordine.