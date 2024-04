iPhone 15 cala ancora di prezzo ed è sempre più un VERO AFFARE (anche 256 GB)

iPhone 15 si conferma, sempre di più, la scelta giusta per chi vuole un nuovo iPhone in questo momento. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 749 euro per la versione da 128 GB ed al prezzo scontato di 879 euro per la versione da 256 GB, ora disponibile con le colorazioni Nero, Blu e Rosa (vi basta premere sulla colorazione desiderata per completare l’acquisto). C’è sempre la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo smartphone, inoltre, è dotato di Garanzia Ufficiale Apple Italia.

iPhone 15 in sconto è lo smartphone da comprare oggi

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che del SoC Apple A16 Bionic, lo stesso di iPhone 14 Pro e Pro Max. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, puntualmente aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15:

Per tutte le versioni disponibili in sconto, è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Da notare che tutti i modelli disponibili sono dotati di Garanzia Ufficiale Apple Italia.