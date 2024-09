iPhone 15 cala a 689€: ora il prezzo è giusto

iPhone 15 è sempre più interessante, diventando l’alternativa (molto) più economica ai nuovi iPhone 16, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Sfruttando l’offerta eBay in corso oggi, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 689 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un’offerta flash: per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere i modello al carrello.

iPhone 15: è sempre più un best buy

Scegliere iPhone 15 è la mossa giusta per poter acquistare un nuovo iPhone con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A16 Bionic. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Scegliere un nuovo iPhone 15, quindi, consente di mettere le mani su di uno smartphone compatto e veloce, sempre molto ben ottimizzato e in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Il rapporto qualità/prezzo di iPhone 15, in questo momento, è nettamente superiore rispetto al nuovo iPhone 16 che arriverà sul mercato nel corso dei prossimi giorni con un prezzo ancora troppo alto per poterne giustificare l’acquisto.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 689 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone, disponibile nella variante da 128 GB, è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto.