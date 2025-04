Samsung vuole esagerare con uno smartphone pieghevole che "si fa in 4"

In base ad un nuovo brevetto, scoperto di recente, Samsung starebbe sviluppando idee piuttosto audaci per i suoi futuri smartphone pieghevoli.

Il documento di Samsung, registrato con il codice WO 2025/063475, descrive un dispositivo con schermo pieghevole quadruplo, che offrirebbe una versatilità mai vista prima.

Samsung pensa già allo smartphone quad-fold

Immagini

A differenza degli attuali smartphone pieghevoli, che si aprono a libro o a conchiglia, questo prototipo di Samsung presenta quattro pannelli collegati da un sistema avanzato di cerniere multiple. Le illustrazioni mostrano un design modulare che consentirebbe di utilizzarlo in diverse modalità: compatto come un normale telefono, semi-aperto in configurazione “a tenda" per guardare i video, oppure completamente esteso come un tablet di grandi dimensioni.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la riduzione delle antiestetiche pieghe sul display: un problema ancora presente in molti foldable. Il brevetto di Samsung suggerisce l’uso di materiali e meccanismi innovativi per ottenere una superficie più uniforme quando il dispositivo è aperto.

Se questo concept dovesse concretizzarsi, Samsung potrebbe conseguire un’importante svolta in ottica di produttività. Immaginate di avere un’app per le email suddivisa su due pannelli, un documento su un altro e una videochiamata in corso sul quarto: tutto in un unico dispositivo. Oppure pensate a come sarebbe guardare un film su uno schermo che, una volta aperto, supererebbe le dimensioni dei normali tablet compatti.

Samsung, già leader nel mercato dei pieghevoli con le serie Galaxy Z Fold e Z Flip, dimostra di non volersi fermare. Naturalmente, non tutti i brevetti si trasformano in prodotti reali, ma il fatto che l’azienda stia esplorando queste soluzioni lascia intuire che i prossimi anni potrebbero riservare sorprese importanti nel panorama della tecnologia mobile.

Al momento, e comprensibilmente, non abbiamo alcuna conferma circa l’eventuale prossima uscita di un simile smartphone pieghevole, né tantomeno circolano informazioni relative a quando Samsung potrebbe mostrare un prototipo del genere al pubblico.