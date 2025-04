iOS 18.4 vi fa viaggiare indietro nel tempo, riproponendo le app disinstallate

Eliminare un’app dal proprio iPhone dovrebbe essere un’operazione semplice e definitiva, ma per alcuni utenti che hanno effettuato l’aggiornamento ad iOS 18.4 si è trasformata in un’esperienza frustrante.

Numerose segnalazioni, sia sulla community ufficiale di Apple che su forum come Reddit, descrivono un problema insolito: app cancellate da tempo che riappaiono misteriosamente.

Bug delle app “fantasma” su iOS 18.4: cosa sta succedendo

Questo strano fenomeno non sembra riguardare solo determinate tipologie di applicazioni. Alcuni utenti hanno ritrovato con iOS 18.4 giochi eliminati mesi prima, come Last War Survival, mentre altri hanno visto comparire app mai scaricate, tra cui NBA 2K25 ed altri giochi cinesi sconosciuti. A rendere la situazione ancora più inquietante è il fatto che queste reinstallazioni avvengano anche con gli aggiornamenti automatici disattivati, come ha sottolineato un utente su Reddit: “Ho sempre avuto gli aggiornamenti automatici disattivati, eppure questa app si è installata da sola“.

C’è un’ulteriore precisazione da fare: nessuno degli utenti colpiti da questa anomalia su iOS 18.4 ha mai apportato modifiche al proprio iPhone. Tutti i casi segnalati riguardano dispositivi standard, senza jailbreak e con app scaricate esclusivamente dall’App Store ufficiale. Questo esclude l’ipotesi di interferenze da store alternativi o software non autorizzati, facendo pensare a un bug interno di iOS.

Al momento, l’unica soluzione disponibile è quella di eliminare manualmente le app che ricompaiono, ma nulla esclude che possano ripresentarsi in seguito. La mancanza di una risposta ufficiale da parte di Apple ha dato vita a diverse teorie: potrebbe trattarsi di un errore nel sistema di backup con iOS 18.4, di un glitch legato alle preferenze o di un problema più profondo nella gestione degli ID delle applicazioni.

A tale proposito, molti esperti suggeriscono di controllare il proprio Apple ID per verificare la presenza di dispositivi collegati, che potrebbero sincronizzare app indesiderate, mentre altri suggeriscono un ripristino completo. Tuttavia, senza una conferma ufficiale, queste soluzioni restano solo tentativi temporanei. Ora la palla passa ad Apple, con un ulteriore aggiornamento di iOS che sia in grado di risolvere definitivamente il problema, nella speranza che le app eliminate non tornino più a “perseguitarli”.