iPhone 15 avrà la USB Type C, pare (RUMOR)

Ci siamo: forse nel 2023 Apple abbandonerà la porta Lightning per la ricarica dei suoi prodotti in favore della classica USB Type C con la line-up iPhone 15; a riportare questa news che sta facendo il giro del web ci ha pensato l’analista Ming-Chi Kuo.

Stando a quanto leggiamo online, iPhone 15 disporrà dell’attesissima porta Type C; questa dichiarazione fatta dal tipster/analista Kuo ha fatto il giro del web in pochissime ore ma onestamente è troppo presto per cantare vittoria. Noi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“. Perché diciamo questo? Semplice: manca tantissimo tempo al debutto di questa serie di melafonini, quindi tutto può cambiare. Pensate solo che a settembre arriverà iPhone 14 series…

iPhone 15 senza Lightning? Così pare, anche se…

Da dove deriva l’affermazione di Ming-Chi Kuo? In base al suo ultimo sondaggio è emerso che l’OEM di Cupertino dovrebbe lasciare la strada della porta Lightning in virtù dello standard attuale, l’USB Type C, come vorrebbe l’Unione Europea, tra l’altro.

Non si tratta di una mera situazione estetica: questo migliorerà la velocità di trasferimento dei dati, la ricarica stessa dei futuri melafonini, cambierà la progettazione hardware stessa degli iDevice che arriveranno nei mesi a venire.

Sono in molti ad affermare che gli attuali fornitori della mela dovrebbero canalizzare il mercato nei prossimi due-tre anni, preparando così cavi e cavetti con questo nuovo (?) attacco. Non dimentichiamo però che in molti ritengono che Apple possa eliminare del tutto le porte dagli iPhone dei prossimi anni.

Come detto, l’Unione Europea si sta battendo per immettere una legge che obbligherà tutti gli OEM a rimuovere le porte proprietarie in favore dello standard USB C.

Un po’ di storia

Il primo iPhone con Lightning risale al 2012 (5S); ad oggi, adottano questa soluzione: AirPods 1,2,3,Pro, iPad 2021 e i melafonini. iPad Mini, Air e Pro sono passati alla Type C, così come i MacBook e iMac.

Nelle notizie correlate, vogliamo suggerirvi un’offerta a tema Apple molto, molto intrigante: AirPods a soli 98,99€ con spedizione gratuita, ma fate in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.