iPhone 15: ecco la novità che tutti stanno aspettando

Secondo quanto si apprende, sembra che i nuovi iPhone 15 non presenteranno il notch. Avranno tutti il foro e la pillola, proprio come i futuri modelli Pro della line-up del 2022.

Sappiamo che Apple si sta preparando per svelare i nuovi melafonini; i modelli Pro godranno di un’estetica rinnovata su più fronti; anteriormente per esempio, dovremmo vedere un duo di elementi innovativo. Il foro e la pillola, come detto, saranno i sostituti della tanto amata/agognata tacca.

iPhone 15: tutti i nuovi modelli non avranno il notch

Dal rapporto appena emerso dall’analista Ross Young, scopriamo che l’OEM di Cupertino intende abbandonare completamente la cifra stilistica che abbiamo con i telefoni visti finora; i pannelli di iPhone 15 saranno tutti rinnovati, anche quelli più economici.

Se dobbiamo credere a quanto detto, a differenza dei device in arrivo, vediamo che il nuovo design potrebbe essere contestuale a tutti i dispositivi. I modelli “non Pro” del 2022 saranno simili (forse anche troppo) a quelli del 2021, ma i premium godranno di funzionalità uniche che vedremo su tutta la gamma del prossimo anno.

Andiamo con ordine: la pillola servirà per contenere i sensori come il Face ID e tutti gli altri, mentre il foro conterrà la snapper selfie. Il passaggio poi alla camera UDC (under screen display) arriverà soltanto nel 2024, quindi ci sarà da attendere.

Adesso vedremo quattro device, differenti per dimensioni (6,1 e 6,7″), non ci sarà il Mini ma avremo un Max non Pro (Plus, forse). Non mancherà il processore Apple Bionic A16 (o M1) sulla linea Pro e l’attuale A15 Bionic (con un leggero upgrade) sugli altri gadget. Dulcis in fundo, la lente principale verrà aggiornata a 48 Megapixel, con possibilità di girare video in 8K.

Intanto, se cercate un ottimo melafonino a buon prezzo, vi segnaliamo l’ottimo iPhone 12 Mini a soli 659,00€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna immediata in 24 o 48 ore.