iPhone 15 256GB a 787€ con il Single's Day di MediaWorld

Prezzo esplosivo su MediaWorld grazie al Single’s Day anticipato per il fantastico Apple iPhone 15 256GB. Cosa stai aspettando? Acquistalo a soli 787€, invece di 1009€. Si tratta di un’occasione unica, da prendere subito al volo se stai cercando un top di gamma sensazionale a prezzo giusto!

Ovviamente ti consigliamo di essere veloce perché sta andando a ruba! Per ottenere questo prezzo super competitivo è necessario iscriversi a MediaWorld CLUB. Gratuitamente ricevi la carta MW Club che ti dà accesso a tantissimi vantaggi tra cui uno sconto del 22% in carrello per il Single’s Day.

Inoltre, per poter godere di questo super prezzo così vantaggioso puoi acquistare subito il tuo iPhone 15 256GB, ma pagarlo un po’ alla volta. Infatti, tra i metodi di pagamento disponibili c’è anche PayPal. Selezionandolo puoi beneficiare di “Paga in 3 rate” l’opzione che ti permette di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

iPhone 15 256GB: la scelta perfetta a questo prezzo

Apple iPhone 15 256GB in questo momento è un vero e proprio best buy. Grazie al Single’s Day anticipato di MediaWorld il risparmio è assicurato. Allora mettilo subito in carrello. Per te, con la carta MW Club, il 22% di sconto immediato. Così risparmi esattamente 221,98€ sul prezzo consigliato.

Questo iPhone è la scelta perfetta perché offre il meglio al miglior prezzo disponibile. Prima di tutto hai ben 256GB di spazio per installare e archiviare la qualunque tra app, giochi, foto, video e documenti. Inoltre, a supporto per gestire tutto con prestazioni eccellenti c’è il chip A16 Bionic, ancora molto evoluto.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia OLED è il pezzo forte di questo iPhone 15 256GB. Goditi film e serie TV come sul grande schermo, per un’esperienza immersiva e coinvolgente anche in mobilità. Dynamic Island migliorerà la tua interazione con notifiche, riproduzione musicale e molto altro. Acquistalo ora a soli 787€, invece di 1009€.