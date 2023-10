iPhone 15 (256 GB): non fate errori, acquistate QUESTO

Da pochissimi giorni iPhone 15 è arrivato sul mercato; la presentazione si è tenuta il 12 settembre con un evento dedicato all’Apple Park di Cupertino. Sin dal suo esordio, tutti abbiamo notato che questo smartphone è un “iPhone 14 Pro senza AOD e terza lente zoom”; in realtà non è proprio così perché l’ammiraglia dello scorso anno è destinata ancora oggi a professionisti del video, a content creator e non solo. Il modello base della line-up attuale, sebbene disponga di un pannello da 2000 nit, abbia il SoC Apple Bionic A16, una nuova fotocamera da 48 Megapixel con zoom digitale 2X e la porta USB Type-C, ha un altro target di riferimento. Oggi lo pagherete 1109,00€ nella versione verde con 256 GB di memoria interna.

iPhone 15: il best buy del momento

Chi non deve farne necessariamente un utilizzo “pro” infatti, può prendere questo modello perché, anche se è eccellente su tutti i fronti (video e foto compresi), ha una vocazione molto particolare. Serve infatti per soddisfare le esigenze comuni: è velocissimo, anzi pure troppo, è una scheggia con qualsiasi operazione, ha un design rinnovato con Dynamic Island che stravolge l’esperienza d’utilizzo del terminale, ma non solo. La batteria dura tantissimo con una singola carica, si può godere ancora della wireless charging e della MagSafe technology sulla back cover, troviamo due sensori che girano video in Cinema Mode, con la modalità azione, in slow-motion e in 4K HDR Dolby Vision. Foto e video saranno sempre al top. Con il modem 5G poi, si avrà una velocità – in download e in upload – esagerata, quindi cosa dire di più?

Il modello in sconto poi, è quello in colorazione verde con 256 GB di memoria interna: lo pagherete 1109,00€ con tanti vantaggi al seguito; la consegna sarà celere e immediata con Amazon Prime e avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

