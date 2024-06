iPhone 15 (256 GB): a soli 969€ non potete lasciarvelo sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta di Apple veramente sensazionale; si chiama iPhone 15 ed è il flagship del momento. Si tratta del modello base della line-up del 2023 del costruttore di Cupertino ma è un best buy assoluto visto che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. La versione che vi proponiamo, nello specifico, è quella con 256 GB di memoria interna e in colorazione azzurra: sarà vostra con soli 969,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e con Amazon Prime potrete beneficiare di tantissimi vantaggi esclusivi come la consegna celere e immediata in pochissimi giorni o la garanzia di due anni. Il risparmio rispetto al valore originale è altissimo, pari al 13%: cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso.

iPhone 15: ecco perché comprarlo adesso

Lo smartphone di Apple è un prodotto veramente eccellente sotto tutti i punti di vista; è leggero, pesa circa 170 grammi, è costruito in alluminio e ha una back cover in vetro a infusione di colore, ma non finisce qui. Supporta la ricarica wireless e quella MagSafe e vanta due ottiche da 48 e 12 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in altissima risoluzione anche al buio. Fra le altre cose ha un processore interno Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadivuato da 128 GB di memoria interna e da uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con cornici sottili e Dynamic Island. Come non citare poi la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C.

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 969,00€ nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna. Gode della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, e c’è anche l’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, mediante il supporto logistico. Correte a prenderlo.