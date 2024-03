iPhone 14 in ULTRA SCONTO alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Cosa stai aspettando? Il mitologico Apple iPhone 14 128GB è in super sconto alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Approfittane subito. Lo metti in carrello a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale Apple).

La tua iscrizione a Prime ti dà libero accesso a due vantaggi incredibili. Primo, la consegna gratuita in un giorno direttamente a casa tua. Secondo, la possibilità di pagare in 5 rate mensili a partire da 139,80 euro con il tasso zero di Amazon.

iPhone 14 128GB: ancora un valido smartphone iOS

Apple iPhone 14 128GB è ancora un ottimo smartphone iOS. La sua dotazione è perfetta per chi oggi cerca risparmio e prestazioni. Il chip A15 Bionic è uno spettacolo. In grado di sostenere app e giochi anche importanti, gestisce il multitasking in maniera fluida.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala colori eccellenti e dettagli speciali. La batteria dura per tutto il giorno e oltre grazie all’ampia autonomia assicurata.

Acquistalo subito a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale Apple). Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.