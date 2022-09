iPhone 14 Pro: spuntano i primi cloni in Cina (FAKE?)

In queste ore scopriamo che stanno circolando in rete i primi cloni di iPhone 14 Pro. Tutti noi ci domandiamo se siano veritieri o se siano dei fake, anche perché presentano il foro e la pillola e, come abbiamo visto ieri, sembra che in realtà disporranno di un singolo notch di forma rettangolare con angoli arrotondati.

I terminali che sono presenti in Cina sono già disponibili alla vendita e sono identici in tutto e per tutto a quei render che abbiamo visto nei mesi. Non sappiamo se siano modellini di prova, dei dummy funzionanti o se siano stati creati per ingannare utenti ignari. Ad ogni modo, saranno sicuramente dei fake, quindi non disperate.

iPhone 14 Pro: i cloni saranno veritieri? O si tratta di fake?

Questi modelli funzionanti hanno iniziato ad emergere sul web da diverso tempo. Sono presenti in moltissimi social di tecnologia cinese e sembra che vogliano ingannare l’utente medio non ben informato. Sono modellini fatti incredibilmente bene, con tanto di notch composto da foro e pillola, modulo fotografico di punta e dal video vediamo anche la confezione di vendita simile in tutto e per tutto a quella di Apple, con tanto di codici a barra, linguette adesive, cavi e stickers in confezione.

Peccato che si nota subito la presenza di Android con skin personalizzata che richiama iOS; ovviamente, replicare la totale user experience della mela è impossibile perché parliamo di un software che si fonde totalmente con l’hardware e che permette di avere il famoso ecosistema di Apple, elemento unico al mondo.

Fra le altre cose, notiamo le cornici non simmetriche e il famoso mento inferiore, cosa che è impossibile notare in un prodotto ufficiale della mela. Tutto è armonico, perfetto, allineato. Il mento pronunciato invece, è tipico di Android.

Se volete fare oggi un buon affare, vi suggeriamo l’acquisto di iPhone 13 a soli 804,00€ con spedizione gratuita. È disponibile in colorazione Midnight e ha 128 GB di storage interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.