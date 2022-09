Abbiamo sbagliato tutti: QUESTO sarà iPhone 14 Pro!

In queste ore abbiamo appreso una notizia sconvolgente: sembra che tutti i Rumors che abbiamo detto in questi mesi relativi al nuovo display di iPhone 14 Pro e iPhone 14 pro max si siano rivelati in realtà sbagliati.

Oggi infatti, da una nota trapelata da MacRumors, scopriamo che il nuovo melafonino di punta di casa Apple non disporrà di un foro è una pillola al seguito ma di un unico rettangolo dai bordi stondati. Lo sappiamo, questo leak ci lascia perplessi ma non è neanche la prima volta che assistiamo ad un cambio totale di design da parte dell’azienda a pochi giorni di distanza da un evento ufficiale.

iPhone 14 Pro: un rettangolo al posto del foro e della pillola

Ciò che è bene ribadire però è che non è che la compagnia modifiche ai telefoni all’ultimo, ma di fatto, è molto brava a tenere nascosti i suoi segreti e i suoi progetti, facendo trapelare sul web schemi di prodotto che poi si rivelano completamente sbagliati.

According to last minute leaks, this is iPhone 14 Pro. #AppleEvent pic.twitter.com/06og1cILvV — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022

Ricordate che a marzo si parlava dell’imminente arrivo di un iMac Pro da 27“? Due giorni prima dell’evento però, sono emersi i primi Rumors riguardanti il Mac Studio e lo Studio Display, Che abbiamo avuto modo di conoscere molto bene di li a poco.

La nuova tacca sarà composta solo da un unico elemento che sarà un rettangolo con angoli arrotondati. All’interno di questo troveremo tutti i sensori, i vari LED che sottolineano la presenza attiva di un microfono o della webcam, il face ID, e non solo.

Addirittura abbiamo avuto modo di vedere dei render ufficiali realizzati dal design Ian Zelbo. Come vedete, il resto delle parti estetiche è rimasto invariato ma ciò che cambia drasticamente rispetto ai render precedenti è proprio lo schermo che ora presenta il nuovo iconico notch.

Si dice anche che ci sarà una nuova fotocamera frontale dotata di autofocus super rapido, con Center Stage annesso. La fotocamera principale posteriore invece, dovrebbe essere da 48 megapixel e dovrebbe essere in grado di girare video in 8K.

Ovviamente noi vi invitiamo a prendere tutte queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”, anche perché non è detto che corrispondono poi alla reale verità. Pensiamo anche al caos generato dall’eventuale presenza di un iPhone 14 plus o di un iPhone 14 mini. Non c’è che dire, l’azienda di Cupertino sta eseguendo un lavoro eccellente per sviare le sue nuove proposte.

