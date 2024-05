Google Pixel 8a è UFFICIALE: prezzo, disponibilità in Italia e caratteristiche

Google ha presentato ufficialmente Pixel 8a, il nuovo smartphone che punta ad offrire molte delle funzioni già viste su Pixel 8 e Pixel 8 Pro ad un prezzo però più accessibile: disponibile infatti da oggi anche in Italia ad un prezzo di partenza di 549 euro.

Google Pixel 8a: tutto quello che c’è da sapere

Il nuovo smartphone riprende quello che è il design raffinato di questa serie con bordi arrotondati, retro opaco e cornice in alluminio lucido. Il telefono è molto resistente e può sopportare scivolamenti, cadute e polvere. Il nuovo display Actua è più luminoso del 40% rispetto a quello della generazione precedente ed ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Molta attenzione è stata dedicata alla doppia fotocamera posteriore con obiettivo principale da 64 megapixel e obiettivo ultrawide da 13 megapixel, entrambi accompagnati da un sensore frontale da 13 megapixel dall’ampio campo visivo. La presenza del chip Google Tensor G3 permette al Pixel 8a di sfruttare diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per offrire il massimo dal punto di vista delle foto e di video.

L‘intelligenza artificiale è utile anche per rendere il multitasking più veloce: tra le tante funzioni disponibili spicca infatti “Cerchia e Cerca“, con cui basta usare il dito per disegnare un cerchio o scrivere su un testo o un’immagine per andare subito alla ricerca di ciò che interessa. Inoltre, molto spazio anche alla sicurezza con tanto di VPN integrata per una protezione aggiuntiva che lo rende ancor di più a prova di attacchi.

Con 7 anni di supporto garantito dal punto di vista del software, Google Pixel 8a è disponibile per il preordine su Amazon e su Google Store con lancio previsto il 14 maggio. Il prezzo di partenza è di 549 euro.