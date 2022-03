iPhone 14 Pro: rifatevi gli occhi con questo concept STRABILIANTE

Secondo quanto si apprende, i modelli premium della line-up iPhone 14 non presenteranno un notch; al contrario, le versioni base invece, arriveranno con una tacca.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max infatti, saranno dotati di un pannello full screen con un foro e una pillola che sostituirà il tanto amato/odiato notch.

iPhone 14 Pro: potrebbe essere davvero così

Come detto, questi terminali premium saranno dotati di un nuovo design sul pannello anteriore. Posteriomente invece, non dovrebbero presentare differenze estetiche.

Certo, mancano ancora molti mesi prima della presentazione ufficiale delle ammiraglie di casa Apple, ma già a marzo abbiamo una prima idea di come dovrebbero essere gli smartphone in questione.

Torniamo indietro di una settimana: pochi giorni fa infatti, sono emersi dei render CAD in altissima qualità che mostravano come potrebbero essere i nuovi iPhone 14 Pro in tutto il loro splendore. Ora, il designer David Kowalski (alias @xleaks7) ha realizzato dei nuovi rendering che ci permettono di scoprire di più sui gadget dei nostri sogni.

I due nuovi terminali avranno uno schermo davvero inedito, privo del tanto amato/odiato notch. Non solo beneficeranno di un foro come la controparte degli smartphone Android, ma avranno anche una pillola contenente il Face ID e tutti gli altri sensori di ultima generazione. Certo, la tacca sarà assente ma ci saranno comunque delle cornici nere minime simmetriche su tutti i lati.

Posteriormente troveremo i soliti tre sensori fotografici con flash LED e LiDAR al seguito. La novità dovrebbe essere solo “interna”; di fatto, queste ottiche dovrebbero avere una risoluzione da 48 Megapixel e non da 12 Mpx e sembra che la protuberanza del modulo sarà ancora più grande.

Ci dovrebbe essere una batteria ancora più capiente, in grado di garantire maggiore autonomia. Il merito dovrebbe andare anche al chipset 5G e al modem Wi-Fi di ultima generazione prodotto da TSMC, oltre che ad un nuovo SoC (Apple Silicon M1 o Bionic A16?)

I modelli standard infine, dovrebbero vantare un design identico a quello di iPhone 13 e un SoC aggiornato rispetto a quello attuale (Apple Bionic A15X?). Restate connessi con noi.