iPhone 14 Pro Max: il RE degli smartphone torna in super sconto

iPhone 14 Pro Max torna in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1299,00€ al posto di 1489,00€. Il modello in sconto è quello da 128 GB in colorazione Deep Purple. Il dispositivo è un cameraphone unico nel suo genere; è uno dei pochissimi device al mondo (sempre di Apple) ad avere la possibilità di girare video in ProRES, lo standard cinematografico. Non di meno, consente di scattare fotografie in ProRAW per un’elaborazione assoluta e precisa. Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia in tutto e per tutto che, grazie alle offerte di Amazon, potrà essere vostra con tantissimi vantaggi.

iPhone 14 Pro Max: il device che dovete acquistare oggi

iPhone 14 Pro Max si presenta come un terminale eccezionale; è la versione “gigante” dell’iPhone 14 Pro; ha uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione SuperRetina con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La tecnologia si chiama ProMotion e il pannello è un’unità OLED. Insomma, il top del top, come si suol dire. Il processore garantisce prestazioni elevatissime in ogni contesto; pensate che può far girare fluidi anche i software più impegnativi. Il merito è del processore Apple Bionic A16 e c’è anche un modem per la connettività 5G. La batteria è esagerata; con una singola carica si fanno due giorni di utilizzo intenso. Come detto, la fotocamera stupisce: tre sensori (il principale è di 48 Megapixel) che scattano fotografie assurde anche al buio.

Acquistandolo da Amazon poi, riceverete moltissimi vantaggi. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e un anno con il costruttore. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione; iPhone 14 Pro Max da 128 GB a 1299,00€ al posto di 1489,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.