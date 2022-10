iPhone 14 Pro Max ha il miglior display del mercato secondo DxOMark

In queste ore apprendiamo che il portale francesae di DxOMark ha appena annunciato il punteggio ottenuto dai test sullo schermo del nuovo iPhone 14 Pro Max. Il dispositivo è riuscito ad ottenere ben 149 punti ed è balzato al primo posto della classifica insieme al fratellino iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: schermi da fuoriclasse

In merito al modello standard riportiamo di seguito le sue features:

Display OLED da 6,1″;

Dimensioni di 147,5 × 71,5 × 7,85 mm;

Risoluzione di 1179 × 2556 pixel con 460 PPI;

Refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Ovviamente, il Pro e il Pro Max sono identici sul fronte delle caratteristiche ma hanno dimensioni diverse; quindi se DxOMark promuove uno dei due, è lecito capire che anche l’altro otterrà un punteggio eccezzionale. Inoltre, la differenza fra i due è quasi minima. Pare solo che la versione da 6,1 pollici sia meno luminosa all’esterno, ma è una minuzia di poco conto.

Nello specifico leggiamo uno score di 149 punti sul display e sul fronte audio invece di 142. Ad ogni modo, si tratta di pannelli eccellenti, leggibilissimi, con un picco di luminosità pari a 2000 nits quindi anche sotto i 40 gradi di mezzogiorno del 15 agosto si leggerà bene. Non ci sono perdite di dettagli e la visione dei contenuti in HDR è magnifica, così come il rendering dei giochi. Sul fronte audio, come detto, ci sono prestazioni pazzesche, proprio come iPhone 13 Pro Max.

Onestamente, noi ve lo consigliamo solo se siete dei content creator. Il melafonino top di Apple quest’anno è ancora più costoso… ed è introvabile. Tutti ne vogliono uno proprio perché è eccezionale e meraviglioso. Con la Dynamic Island poi, l’azienda si è superata: ha saputo rendere un difetto… un magnifico pregio. Si trova su Amazon a 1489,00€: al momento non è disponibile, ma tornerà presto acquistabile. Salvatevi questo link così sarete pronti per prenderlo non appena tornerà sullo store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.