iPhone 14 Pro: l'ammiraglia che dovete comprare OGGI su Amazon

iPhone 14 Pro è il dispositivo premium più esclusivo che ci sia; è realizzato da Apple e si prefigura come una delle ammiraglie più vendute dell’ultimo periodo. Costa tanto, è vero, ma grazie agli sconti di Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi. Infatti, da 1339,00€ sarà vostro con soli 1149,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà elevatissimo quindi vi invitiamo ad approfittarne per non perdere l’occasione dedicata. Siate veloci però, perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. La versione disponibile è quella da 128 GB in colorazione nero siderale, tuttavia potrebbero esserci altre versioni in offerta; date un’occhiata alla pagina di Amazon.

iPhone 14 Pro: l’ammiraglia premium Best Buy

Questo meraviglioso smartphone di punta Apple è un vero cameraphone di alto profilo; le ottiche sono sensazionali e riescono a garantire performance strabilianti, sia sul fronte video che sul lato fotografico. iPhone 14 Pro consente di girare video in 4K HDR Dolby Vision, ma anche in ProRES e di fare foto in proRAW, così da avere una libertà creativa eccellente. Tante le chicche software pensate per l’utenza che userà il device per lavoro o per svago. Anteriormente poi, la selfiecam consente di fare videocall in altissima qualità; cosa aspettate quindi?

Il telefono di Apple è un best buy senza paragoni perché è un super top di gamma anche dal punto di vista delle prestazioni: il chip interno, l’Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato, è un SoC incredibile che vi farà girare fluidi anche i videogame più impegnativi. La costruzione del device è poi impeccabile: frame in alluminio e retro in vetro satinato che supporta la wireless charging o la ricarica MagSafe. A 1149,00€ è il telefono che dovete comprare oggi su Amazon, acquistabile anche in comode rate con Cofidis.

