iPhone 14 Pro: ecco come sarà il nuovo "notch"

In queste ore sono emerse delle immagini che mostrano il display con relativo nuovo notch di iPhone 14 Pro. Curiosamente possiamo notare come sarà fatto il duo di elementi (foro + pillola) che comporranno il pannello dei flagship della mela next-gen.

Notiamo che, dopo l’annuncio del keynote da parte di Apple di qualche giorno fa (ricordiamo che si terrà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 19:00) sono iniziati a spuntare in rete i primi dummies, ovvero una sorta di prototipi verosimili di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro: uno sguardo al nuovo elemento iconico del display

Il tipster “DuanRui” ha appena mostrato un’immagine su Weibo che raffigura il nuovo notch di iPhone 14 e 14 Pro; si nota – in uno sguardo ravvicinato – come sarà il foro per la selfiecam e l’elemento ovale contenente tutti i sensori. Ricordiamo che questi componenti sostituiranno la tanto amata/odiata tacca presente sin da iPhone X del 2017.

Non di meno, anche il famoso leaker “Ice Universe“, oggi ha condiviso una foto che raffigura la parte anteriore dell’iPhone 14 Pro. Ovviamente si tratta di un modellino dummy e lo capiamo dal fatto che i sensori inseriti in questo duo di elementi sembra essere troppo “artificiale” e poco realistico.

iPhone 14 Pro dummy pic.twitter.com/vjKlImLufN — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

Anche l’insider “ShrimpApplePro” ha mostrato uno screenshot che sembra fare riferimento ad un iPhone 14 Pro Max. Da questa immagine vediamo come Apple intende riallineare i componenti grafici posti accanto al “nuovo” notch del device. Di fatto, ora la compagnia dovrà tenere conto del fatto che non vi è più una tacca.

Infine, vediamo un altro screenshot del tipster in questione, che mostra come sarà disposta la barra di stato di iPhone 14 Pro Max.

Vi invitiamo a prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze, sebbene la strada intrapresa da Apple per sostituire il celebre notch sembra ormai chiara. Restate connessi per rimanere aggiornati, in attesa dell’imminente evento Apple del 7 settembre.

Se non volete attendere e volete un telefono di ultima generazione di casa Apple, vi consigliamo l’ottimo iPhone 13 da 128 GB in colorazione Green a soli 799,00€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni. A nostro avviso, ha ancora senso considerare l’acquisto dei modelli 13 e 13 Pro, poiché pare che gli iPhone 2022 siano destinati a subire un sostanziale incremento sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.