iPhone 14 Pro: arriverà anche in Dark Purple e in Pacific Blue?

Mancano pochissime settimamen al debutto della nuova line-up di punta di casa Apple; gli iPhone 14 e 14 Pro sono in dirittura di arrivo e adesso sul web iniziano a spuntare i primi modellini dummy in attesa del keynote. Dagli ultimi rumors scopriamo che i terminali verranno annunciati in Dark Purple e in Pacific Blue, secondo quanto si osserva. Noi vi invitiamo comunque a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Le foto dei dummies su Internet sono state condivise oggi su Weibo e mostrano i terminali in diverse colorazioni; da una parte troviamo le classiche graphite, silver e gold, dall’altra notiamo due nuove tinte. Una Dark Purple e una Pacific Blue, quest’ultima simile a quella che abbiamo trovato sulla serie Pro del 2020.

iPhone 14 Pro: ecco i nuovi colori del 2022

Analizzando bene la foto riportata di seguito notiamo che le bande dell’antenna dei modelli Gold e Purple sembrano quasi contrastare con la cornice stessa perché questa potrebbe essere bianca, a differenza di quanto visto con le generazioni precedenti. Potrebbe anche essere un errore grossolano. Ricordiamo che si tratta di modellini fittizi e non di telefoni ufficiali.

Pochi mesi or sono, un altro rumor trapelato sul web affermava che i modelli del 2022 sarebbero arrivati in una esclusiva finitura viola. Qualcuno invece dichiarava il ritorno della tinta Pacific Blue. Potrebbe anche essere che le due opzioni di colore siano in realtà una sola e che le indiscrezioni abbiano fatto confusione a riguardo. Come al solito, quando si tratta di Apple possiamo fare tutte le previsioni che vogliamo per mesi; arriveranno poi due nuovi leaks a distanza di poche ore dal debutto che ci stravolgeranno le idee. È sempre avvenuto così quindi prendete sempre tutte queste news con “un pizzico di sale”.

Inoltre, i modelli fittizi (chiamati genericamente “dummies”) non presentano mai il vero tono esatto delle colorazioni dei telefoni di Apple, anche perché vengono realizzati in plastica e non in vetro e alluminio come i veri gadget della mela.

Se cercate oggi un buon telefono a poco, vi consigliamo iPhone 13 da 128 GB in colorazione Green a soli 799,00€ su Amazon con spedizione gratuita.

