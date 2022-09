iPhone 14 Pro e 14 Pro Max battono i predecessori: quanto sono potenti?

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova line-up di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max riesca a battere quella dello scorso anno composta da iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. Questo è quanto si evince dagli ultimi punteggi benchmark ottenuti su AnTuTu. I nuovi modelli sembrano offrire prestazioni della GPU migliorate del 28% rispetto al passato.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: i risultati di AnTuTu

Sappiamo tutti che la gamma iPhone 14 è composta da quattro modelli. È stata presentata una settimana fa e adesso tutti i nuovi prodotti sono disponibili per il preordine in tutto il mondo. Pian piano che gli smartphone arrivano in commercio vengono rivelati dettagli sui device in questione. Conosciamo la RAM dei suddetti terminali e la capacità della batteria dei gadget. Non di meno, abbiamo appreso qual è il costo medio per la sostituzione di una batteria all’interno di un telefono di nuova generazione di Apple.

In questi giorni sono trapelati i punteggi AnTuTu relativi ai nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max attraverso la piattaforma Weibo di AnTuTu. L’iterazione Pro ha ottenuto uno score altissimo e ha battuto il vecchio device sia sul fronte della CPU che su quello della GPU, nonché della memoria interna e dell’UX.

Grazie ai benchmark di AnTu, vediamo che il processore Apple Bionic A16 riesce a mostrare prestazioni e performance davvero di rilievo rispetto al vecchio A15 Bionic. I dispositivi di nuova generazione presentano 6 GB di memoria RAM e per i test è stata utilizzata l’iterazione da 1 TB. Il Pro 2022 ha ottenuto uno score di 9.78.147 punti e il Pro Max invece, 9.72.936. Sul fronte della CPU, vediamo punteggi di 2.46.572 e 2.41.999, rispettivamente.

AnTuTu afferma che i nuovi punteggi di iPhone 14 Pro sono migliorati di parecchio; si parla di un 18,8% rispetto al 2021. Lato CPU assistiamo ad un boost del 17% e lato GPU invece, del 28%. Mai visto un incremento simile.

Se desiderate un nuovo top di gamma di Apple, sappiate che stanno andando a ruba. Su Amazon è rimasto il modello Pro da 6,1″ con 512 GB e quello da 1 TB di storage. Il primo costa 1729,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 Pro : tutti i prezzi

22,00€ per un Apple iPhone 14 Pro: quella di Ebay è in questi giorni la miglior soluzione in assoluto per cedere alla tentazione.

In questa tabella ecco tutte le offerte a disposizione.