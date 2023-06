iPhone 14 Pro: dopo la WWDC 2023 CROLLA il PREZZO su eBay

Acquista il tuo Apple iPhone 14 Pro a soli 999 euro, invece di 1339 euro. Questo prezzo speciale lo trovi solo su eBay che ti sta facendo risparmiare esattamente 340 euro rispetto al listino. Un crollo importante in concomitanza della WWDC 2023. Tante novità in arrivo ovviamente, ma altrettanti sconti importanti dato che questo evento ha acceso gli interessi del mondo intero.

Con eBay, se lo desideri, puoi anche decidere di dividere l’importo dell’ordine in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. In questo modo lo pagherai da soli 333 euro al mese. La prima rata ti verrà addebitata al momento dell’acquisto, mentre le altre due nei mesi appena successivi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita in tempi velocissimi.

iPhone 14 Pro: top di gamma esagerato scontato di 340€

Vola su eBay approfittando del forte sconto di 340 euro sul nuovo Apple iPhone 14 Pro. Un vero e proprio top di gamma esagerato, dalle caratteristiche premium. Con Dynamic Island hai tutto a portata di tap e di sguardo. Il processore Apple A16 è un vero portento. Il display always-on ti permette di avere sotto controllo tutto quello che succede sul tuo smartphone come notifiche, appuntamenti, orario, meteo e tanto altro.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta incredibile. Acquista questo telefono pazzesco a soli 999 euro, invece di 1339 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.