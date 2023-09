iPhone 14 Pro (256 GB): prezzo MAI VISTO PRIMA, è quello "da comprare"

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino e non sapete cosa comprare, noi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Pro del 2022. Di fatto, sebbene sia stato sostituito dal modello di nuova generazione, questo flagship è ancora attualissimo; per certi versi infatti, lo si può anche preferire ad un iPhone 15 standard. Sono tanti i motivi per cui comprarlo, anche perché un telefono, di certo non scade, non nel breve periodo, ad ogni modo.

Questo è un top di gamma veramente sensazionale, dotato di features assurde, con un design mozzafiato, con un frame in acciaio inossidabile e un retro in vetro satinato che supporta, oltre alla ricarica wireless, anche la tecnologia proprietaria MagSafe di Apple. Nello specifico, girovagando su Amazon, abbiamo riscontrato che la versione in colorazione grigio siderale con ben 256 GB di memoria interna, costa solo 1099,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio, rispetto al valore di listino, è altissimo: non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione.

iPhone 14 Pro: un dispositivo fantastico ad un prezzo wow

Con ben 256 GB di memoria interna potrete archiviare tantissimi file, tante canzoni, tantissimi video e non solo; potrete installare centinaia di applicazioni scaricabili dall’App Store. Questo è un ottimo investimento per il futuro: è identico, sulla scheda tecnica, al modello iPhone 15 base, ma in più ha lo schermo ProMotion con Always On Display e una terza lente ausiliaria che scatta e fa video in modalità 3X. Non di meno, ha la macro mode, supporta il girato nel formato cinematografico ProRES e le immagini in ProRAW.

Unitamente a ciò, è potentissimo grazie al processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, dispone di una batteria capiente e generosa e ha la porta Lightning per la ricarica. A soli 1099,00€ questo iPhone 14 Pro con 256 GB di memoria interna è un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.