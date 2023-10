iPhone 14 Pro (128 GB): ancora VALIDISSIMO, è quello da comprare

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Pro che, nella sua iterazione silver con 128 GB di memoria interna, costa solo 1166,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. A questa cifra è ancora validissimo perché presenta specifiche tecniche all’avanguardia e, se necessitate di features “pro”, lui farà al caso vostro, anche più di iPhone 15. Di fatto, questo terminale lo si sceglie solo se si ha un’esigenze creativa ben specifica, se si è un content creator, un videomaker e non solo. Non fatevi ingannare dal prezzo contenuto: è un best buy eccezionale. Noi vi invitiamo a prenderlo il prima possibile perché non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili.

iPhone 14 Pro: ecco perché comprarlo

Il melafonino di casa Apple presenta tre ottiche fotografiche da 48, 12 e 12 Megapixel. Riescono a girare video in 4K HDR Dolby Vision (come iPhone 14), con tante modalità esclusive: ritratto, cinema, azione, slow-motion e non solo. Tuttavia, dispongono anche della possibilità di registrare anche in ProRES e di scattare in ProRAW, per una post produzione veramente ineccepibile. La terza lente poi, arriva ad uno zoom ottico 3X, ideale per fotografare “da lontano”. Il chipset invece, è l’ottimo Apple Bionic A16 che è un portento: fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sull’App Store. La batteria dura un giorno con una singola carica e si ricarica sfruttando la porta Lightning o la MagSafe technology. In alternativa c’è la wireless da 15W. Il display è fantastico: ci troviamo di fronte ad uno schermo da 6,1 pollici ProMotion OLED con luminosità di picco di 2000 nit.

A soli 1166,00€ nella sua colorazione silver/white, questo iPhone 14 Pro si presenta come un vero best buy assoluto senza compromessi: non lasciatevelo sfuggire su Amazon. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.