iPhone 14: potrebbe essere un salvavita, ecco perché

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia intenzione di inserirà la connettività satellitare all'interno di iPhone 14 e Apple Watch Series 8. Tuttavia, cosa significa questo?

Praticamente, i device saranno in grado di inviare messaggi di testo o effettuare telefonate di emergenza senza l'ausilio di una connessione telefonica attiva. Già in passato abbiamo letto che l'azienda stava sviluppando questa feature per i modelli della line-up iPhone 13, ma deve aver cambiato idea all'ultimo.

La compagnia potrebbe usare la comunicazione satellitare LEO o disporre delle funzioni di connessione satellitare sui nuovi melafonini, senza la necessità di avere un provider attivo. I telefoni invieranno informazioni cardine mediante una rete satellitare. Non di meno, questa impostazione potrebbe diventare un salvavita nei momenti più catartici.

iPhone 14 e Apple Watch Series 8 con connettività satellitare

Ad oggi però, la compagnia di Cupertino ha scelto di non introdurre queste novità nella gamma iPhone 13 per una mancanza di ottimizzazione. Verosimilmente, l'azienda potrebbe inserirle nei nuovi terminali visto che la tecnologia è più matura.

Secondo qualcuno, tuttavia, l'innovazioner in questione potrebbe non essere così necessaria. Noi crediamo di sì, ma è lecito presupporre che questo farà lievitare il prezzo non di poco. Di fatto, questa è una di quelle funzionalità di cui si spera non avere mai bisogno ma che, in caso di emergenza, fa tutta la differenza.

Diversi utenti sono preoccupati della durata della batteria dei nuovi smartphone a seguito di questa funzione. Bisognerà vedere come si comporterà il telefono con l'autonomia. Infine, c'è il pericolo che gli hacker possano sfruttare questa tecnologia per creare delle falle nel sistema.

iPhone 14 sarà il nuovo smartphone di fascia alta della mela: arriverà in quattro versioni (standard, standard ma con display da 6,7″), Pro e Pro Max. Ci sarà un nuovo design per il pannello anteriore, privo di notch ma con foro e pillola al seguito.