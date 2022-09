iPhone 14 Plus: sarà questo il telefono più venduto di Apple?

Stando a quanto si apprende, sembra che il modello Pro non Max della linea iPhone 14 si chiamerà Plus, come i vecchi giganti della mela. Sarà vero? Noi vi invitiamo a prendere sempre tutto con “un pizzico di sale”.

Sappiamo infatti che Apple annuncerà ben quattro nuovi smartphone premium durante il keynote di lancio del 7 settembre. Nel corso dello show vedremo sicuramente il classico basic da 6,1″, il Pro con questa dimensione e i due giganti da 6,7 pollici. Secondo gli ultimi rumors, non ci sarà un Mini iPhone da 5,4 pollici. Al suo posto infatti, come ribadito, troveremo il Max non Pro.

iPhone 14 Plus: una foto conferma il debutto?

Un utente su Twitter chiamato Tommy Boi ha appena condiviso una cover per iPhone che raffigura il modello Max non Pro da 6,7 pollci. C’è scritto sulla confezione “iPhone 14 Plus”. Non sappiamo se sia un fake o una foto veritiera, quindi fate attenzione. Di fatto il rischio che sia stata photoshoppata c’è, ma non sappiamo se questo nome sarà davvero ufficiale.

C’è da dire che avrebbe senso e aiuterebbe gli utenti a collocare meglio questo device gigante dal Pro Max che è tutt’altro prodotto in termini estetici e di specifiche tecniche.

Se ricordate, l’ultima volta che la compagnia di Cupertino ha adottato questo nome risale al 2017 con l’avvento di iPhone 8 Plus. Dall’anno successivo ha usato il suffisso Max (pensiamo a XS Max, 11 Pro Max, 12 Pro Max e 13 Pro Max). Voi cosa ne pensate di questo ragionamento? Potrebbe avere senso? Non ci resta che attendere pochissimi giorni per scoprirlo.

Per la fonte invece, Tommy Boi è un leakster discretamente affidabile. Lo scorso anno ha svelato in anteprima le colorazioni delle cover degli iPhone del 2021, ma il succo è sempre lo stesso: non prendete tutto per “oro colato”.

Secondo un ultimo aggiornamento, anche 9to5Mac pare che abbia confermato il moniker “iPhone 14 Plus” per il modello standard da 6,7 pollici. Staremo a vedere.

Se volete un iPhone 13 in offerta, sappiate che si porta a casa da Amazon a soli 804,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.