iPhone 14 Plus: il batteryphone che stavi aspettando, OGGI ad un prezzo WOW (949€)

Quante volte vi sarà capitato di rimanere a secco con la batteria del vostro iPhone? Se la risposta è – purtroppo – “tante, troppe, tronfissime volte”, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del meraviglioso iPhone 14 Plus, un device dall’autonomia esagerata, con una batteria generosa e capiente che garantisce due giorni di utilizzo con una singola carica. Volendo, si ricarica in un lampo con il cavo Lightning o mediante la tecnologia wireless o MagSafe. Questo è un prodotto che aiuterà sicuramente coloro che “vivono con il powerbank in tasca”. Se comprerete un dispositivo del genere sarete liberi, non più schiavi di fastidiosi cavi e batterie di emergenza. Questo telefono saprà fare al caso vostro, ma la bellezza di un iPhone 14 Plus non finisce qui. Intanto vi diciamo il prezzo (in super sconto su Amazon): solo 949,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 Plus: impossibile non amarlo

È un terminale che ci sentiamo di consigliare anche a chi cerca un cameraphone, questo iPhone 14 Plus infatti dispone di due sensori evoluti da 12 megapixel ciascuno che possono girare video in 4K, scattare foto al buio, riprendere clip con qualità cinematografica e perfino super stabilizzati (con la Action Mode). Il terminale presenta poi un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, prestante e performante in ogni suo utilizzo. Il frame è interamente in alluminio riciclato e la back cover è in vetro (supporta la wireless charging e la tecnologia MagSafe). Certo, è generoso, ma vanta uno schermo da 6,7 pollici con notch di piccole dimensioni e cornici contenute.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso al reso gratuito, alle spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis. Cosa volere di già quindi? Ah già, a 949,00€ avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

