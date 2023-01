iPhone 14 Plus: autonomia al TOP, risparmio SUPER

Se state cercando nuova smartphone dall’autonomia esagerata, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso iPhone 14 Plus, un device gigante realizzato da Apple, che si porta a casa oggi al prezzo speciale di 1057,00€ con spedizione gratuita e possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis. Ricordatevi di spuntare questa opzione al check out. Il reso è gratuito e tutti i prezzi includono ovviamente l’Iva. Volendo, c’è la consegna senza costi aggiuntivi entro pochissimi giorni anche perché la disponibilità è immediata.

iPhone 14 Plus: batteria super performante

La transazione è sicura anche perché il venditore è Amazon; questo vorrà dire che usufruire di te e della doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare, dall’altro quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, via telefono o via chat.

Il device in sconto è disponibile nella colorazione Product (RED) e costa solo 1057,00€ al posto di 1179,00 € con un risparmio pari al 10% sul valore di listino.

Questo meraviglioso telefono dispone di un display super retina XDR da 6,7” con risoluzione altissima e tecnologia OLED.c’è un sistema di fotocamere evoluto che serve a realizzare a scatti sempre nitidi e luminosi, anche in condizioni avverse.

La modalità cinema permette di girare clip video in Dolby Vision 4K a 30 fps, e con la modalità azione farete riprese sempre stabili e senza tremolii.

Il processore inserito a bordo garantisce prestazioni fulminee e con il modem 5G navigherete sempre alla velocità della luce. La vera killer feature di questo iPhone 14 Plus è sicuramente la batteria che garantisce due giorni di uso intenso con una singola carica.

A 1057,00€ è lo smartphone da comprare oggi su Amazon; vi invitiamo ad effettuare l’acquisto adesso se siete interessati.

