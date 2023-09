iPhone 14 Plus al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

È arrivato il momento di acquistare iPhone 14 Plus. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al nuovo minimo storico su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è accessibile dal link qui di sotto.

iPhone 14 Plus in offerta al minimo storico su Amazon

Scegliere iPhone 14 Plus apre le porte a tanti vantaggi. Lo smartphone ha un display da 6,7 pollici con pannello OLED di alta qualità. Si tratta, quindi, della soluzione giusta per acquistare un nuovo iPhone con pannello così grande (considerando che i Pro Max costano diverse centinaia di euro in più).

Lo smartphone è dotato del SoC Apple A15 Bionic, vera e propria garanzia di prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una super batteria: iPhone 14 Plus, come certificato da svariati test indipendenti, è lo smartphone di Apple con l’autonomia più elevata.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e in grado di garantire l’accesso a tutti i servizi della casa di Cupertino.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 Plus al prezzo scontato di 899 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per lo smartphone su Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

