iPhone 14 Plus a soli 949€ su Amazon: è il telefono PERFETTO da comprare oggi

Uno dei migliori dispositivi Apple da acquistare oggi è sicuramente l’iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione galassia. Lo smartphone in questione presenta caratteristiche di punta, una batteria esagerata che fornisce anche due giorni di utilizzo intenso, uno schermo risoluto e generoso da 6,7 pollici dotato di notch e di chicche che rendono la visualizzazione dei contenuti veramente eccellente e, dulcis in fundo, c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G al seguito che fa girare fluidi anche i software mobili più pesanti e i giochi più impegnativi (COD, per esempio). Noi ve lo consigliamo perché, grazie agli sconti folli di Amazon, lo porterete a casa ad un prezzo sensazionale: solo 949,00€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo; sarà vostro con il 19% in meno sul costo originale, mica poco se ci pensate.

iPhone 14 Plus su Amazon a 949€: il Best Buy che devi comprare oggi

Questo meraviglioso iPhone 14 Plus a soli 949,00€ su Amazon è il miglior telefono che possiate comprare oggi; le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del dispositivo, la consegna sarà celere e immediata e, cosa non da poco, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Come non citare poi la possibilità di dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero.

iPhone 14 Plus presenta quindi, uno schermo generoso da 6,7 pollici OLED, un chip Apple Bionic A15 con modem 5G, un design alla moda e all’avanguardia, una batteria che garantisce due giorni di utilizzo intenso con una singola carica e c’è il supporto alla ricarica wireless o alla MagSafe charging. A 949,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: potrebbero esserci poche scorte – o peggio – l’offerta potrebbe terminare a breve.

