iPhone 14 Plus 256GB a prezzo SBALORDITIVO: sconto di 329€ su Amazon

Immagina di avere tra le mani un dispositivo che non solo ti connette al mondo, ma ti permette di esplorarlo con stile e facilità. Questo è esattamente ciò che l’iPhone 14 Plus di Apple offre. Con un prezzo scontato di 979,90€ invece di 1309€, questo gioiello della tecnologia è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile: completa l’ordine al volo per accaparrarti l’edizione con ben 256GB di spazio di archiviazione. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo eccezionale device è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7″, che offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni dettaglio visibile e vibrante. La batteria dura tutto il giorno, offrendoti fino a 26 ore di riproduzione video, quindi non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica durante i momenti cruciali. Naturalmente, non manca la connettività super veloce, grazie al supporto alle reti 5G.

La robustezza di questo dispositivo è garantita dalla Ceramic Shield e dalla resistenza all’acqua, che lo rendono resistente e duraturo. Il chip A15 Bionic con GPU 5-core offre prestazioni fulminee, permettendoti di navigare, giocare e lavorare senza interruzioni.

Ma non è tutto. L’iPhone 14 Plus è dotato di un sistema di fotocamere evoluto che ti permette di scattare foto più belle con ogni tipo di luce. La Modalità Azione offre riprese stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema supporta Dolby Vision 4K fino a 30 fps, rendendo ogni video un’esperienza cinematografica.

Non perdere l’occasione di possedere questo straordinario dispositivo. Approfitta dello sconto su Amazon e portalo a casa adesso, finché è ancora in promozione. Ricorda, non è solo un telefono, è un’esperienza. Completa l’ordine al volo per risparmiare 329€: lo prendi a 979,90€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.