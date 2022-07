iPhone 14: pessime notizie, costerà 100$ in più del previsto

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che la line-up iPhone 14 costerà più del previsto; da un recente report emerso in rete, scopriamo che potrebbe avere un aumento di 100$ rispetto alla gamma del 2021. Ecco perché, secondo noi, conviene acquistare oggi iPhone 13 al miglior prezzo su Amazon: solo 939,00€ al posto di 1059,00€.

Di fatto, potremmo trovarci di fronte alla gamma di iPhone più costosa di sempre; si scopre che dovrebbe avere un aumento del costo finale pari a 100$ americani. Da noi in Italia potrebbe essere super costosa, fate attenzione.

iPhone 14: perché costerà di più?

Più volte in questi mesi abbiamo riportato indiscrezioni relative al prezzo di lancio dei melafonini next-gen. Dovrebbero avere costi esagerati ma oggi abbiamo un’idea generale di quanto costeranno. Si dovrebbe partire da circa 799 dollari per iPhone 14, 899 per il 14 Max, 999 per il 14 Pro, 1099 per il Pro Max. In Italia, come detto, potremmo vedere un costo minimo di 939,00€ o simile.

Anche l’analista Dan Ives di Wedbush Securities ha detto al sito di The Sun: “è in arrivo un aumento di prezzo di $ 100 per l’iPhone 14“. Possono essere molte le ragioni di questo aumento; pensiamo all’aumento dei costi delle materie prime, ai problemi accorsi con la catena di approvvigionamento e molto altro ancora. Non dimenticate che non vedremo più alcun mini iPhone; al suo posto, ci sarà un iPhone 14 Max (o Plus) da 6,7 pollici non Pro.

Vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito. Mancano ancora diversi mesi al debutto della line-up next-gen, quindi tutto può cambiare.

Come detto, iPhone 14 potrebbe essere molto simile ad iPhone 13. Stesso processore, stesso design, stessa tacca: cosa cambierà dunque? Non lo sappiamo ad oggi, ma il modello del 2021 appare essere la miglior scelta possibile. A 939,00€ è imperdibile, anche perché presenta ben 256 GB di memoria interna e ha perfino la modalità Cinematica.

