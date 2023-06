iPhone 14: il BEST BUY del giorno su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; di fatto, il meraviglioso iPhone 14 di nuova generazione si porta a casa con un prezzo sensazionale grazie agli sconti folli di Amazon. Il dispositivo vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e presenta una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare sin dalla prima accensione. Inutile dirvi che sul noto portale di e-commerce americano usufruirete di una serie di vantaggi non da poco; primo fra tutti però, il costo attuale per l’ammiraglia entry level della line-up del 2022. Costa solo 829,00€, spese di spedizione incluse, e la consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni il device arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e sappiate che sarà anche possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Noi vi consigliamo di approfittarne adesso per non perdere la promozione dedicata, ma siate veloci; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

iPhone 14 (128 GB): il Best Buy da comprare oggi

Il melafonino di Apple è un vero best buy a soli 829,00€; vi porterete a casa infatti, un telefono compatto, con schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch al seguito, cornici sottili e con un’estetica alla moda e accattivante. È altresì leggerissimo, non pesa nulla e ha un chip interno all’avanguardia (Apple Bionic A15 con modem 5G). La batteria è generosa e capiente e si ricarica in un lampo con la tecnologia Lightning, via wireless o perfino con la MagSafe. Le fotocamere posteriori consentono di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto meravigliose anche al buio.

Con un prezzo così aggressivo, iPhone 14 da 128 GB in colorazione Midnight si prefigura come uno dei gadget più interessanti presenti oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.