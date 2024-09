iPhone 14: è la scelta giusta tra gli smartphone di Apple a questo prezzo

iPhone 14 registra un nuovo calo di prezzo, diventando, sempre di più, un vero e proprio best buy. Grazie all’offerta eBay in corso, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 609 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

L’offerta in questione è valida per diverse colorazioni (Nero, Bianco, Azzurro e Viola); per accedere all’offerta basta premere sul colore desidrerato) e rappresenta l’opportunità giusta per poter acquistare un nuovo iPhone con un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: ora è un best buy tra gli smartphone di Apple

Con iPhone 14 è possibile mettere le mani su di uno smartphone di qualità, veloce, compatto e con un software sempre aggiornato e ricco di funzionalità. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

In rapporto alla fascia di prezzo, anche grazie all’ottimizzazione tipica dei prodotti Apple, iPhone 14 rappresenta uno dei modelli più interessanti su cui puntare. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un secondo sensore ultra-grandangolare, e il sistema Face ID. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con l’offerta in corso su eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 609 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo standard. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. La promo è valida per le seguenti colorazioni:

La consegna è sempre gratuita. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.