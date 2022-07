iPhone 14: diversi fornitori per soddisfare la domanda

Mancano pochissimo ormai al lancio dei nuovi iPhone 14: Apple sta preparando il terreno per annunciare quella che sarà la più grande riprogettazione del telefono di sempre dai tempi di iPhone X. Ma cosa ci aspettiamo dai nuovi modelli?

Facciamo il punto della situazione ma intanto sappiate che questa gamma di prodotti potrebbe diventare in breve tempo super richiesta; l’azienda si sta preparando per lo scenario e pare che stia diversificando la sua gamma di fornitori per essere in grado di soddisfare senza problemi un’eventuale domanda alle stelle. Sicuramente Apple ridurrà la dipendenza dall’unico cliente così da garantirsi anche una nuova opzione di contrattazione nel processo stesso. A tal proposito, citiamo l’ingresso dell’azienda cinese SG Micro all’interno della rosa dei fornitori della mela.

iPhone 14: Apple sta aumentando i fornitori

Riportiamo di seguito una serie di previsioni fatte dal noto analista dell’azienda Ming-Chi Kuo; secondo il tipster infatti, SG Micro manderà ad Apple i PMIC di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Gli altri modelli avranno chip da altri fornitori. SG Micro ha ottenuto molta fiducia dall’OEM di Cupertino ed è una delle poche aziende cinesi a fornire componenti di livello 1 alla mela. Un bel traguardo, insomma.

Questi numeri permetteranno alla società di aumentare le entrate e i profitti dando così, allo stesso tempo, un aiuto ad Apple a prevenire eventuali ritardi nelle spedizioni o carenze di prodotti.

Facciamo il punto su cosa ci aspettiamo: Apple rilascerà quattro modelli di iPhone 14 ma non ci sarà un mini iPhone. Al suo posto vedremo un modello Max non Pro (Plus?) da 6,7 pollici. I modelli basici avranno l’A15 Bionic sotto la scocca, mentre i premium disporranno dell’Apple Bionic A16. Qualcuno suggerisce addirittura la presenza di un M1 sotto il telaio. Anteriormente non vedremo la tacca ma avremo un duo di elementi (foro e pillola).

