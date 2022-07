Apple: si prevedono guadagni RECORD grazie ad iPhone 14

Secondo quanto si legge in rete, sembra che Apple realizzerà ingenti guadagni nel terzo trimestre dell’anno; si aspetta una domanda di iPhone altissima grazie anche alla nuova serie di melafonini prossima al debutto.

Tra l’altro, oramai mancano pochissimi mesi al lancio di questi nuovi dispositivi. La produzione di massa di iPhone 14 sembra essere già iniziata e tutti si aspettano un successo clamoroso. La gamma Pro infatti, potebbe superare le aspettative e causare così ad Apple una serie di entrate incredibili.

iPhone 14: soddisferà le aspettative di Apple?

Riportiamo di seguito le parole dell’analista di Wedbush Daniel Ives che ha detto che si aspetta che, nonostante i problemi di fornitura legati alle catene di approvviggionamento, si aspetta guadagni da record per la società di Tim Cook. L’azienda dovrebbe essere in grado di vedere una domanda fortissima e i risultati finanziari potrebbero soddisfare le aspettative. Apple potrebbe perfino superare le stime previste dal Wall Street Journal (82 miliardi di dollari e utile per azione pari a 1,16$).

Inoltre, il giornale americano crede che la mela sarà ancora in difficoltà per la fine di questo trimestre corrente. Il motivo è presto detto: tutti hanno gli occhi puntati sulla gamma iPhone 14, pertanto è normale che oggi si vendano meno telefoni del previsto. Inoltre pare che l’OEM statunitense stia sviluppando un innovativo gadget AR/VR pronto a scombussolare il mercato. Il primo visore di Apple potrebbe arrivare non prima del 2023.

Fra le novità più rilevanti della nuova line-up ci sarà sicuramente un iPhone 14 Max che prenderà il posto dell’iPhone mini. Questo modello sarà un gigante non Pro e, secondo qualcuno, pare che possa chiamarsi iPhone 14 Plus. È solo un rumor, prendetelo con “un pizzico di sale”.

Se intanto volete fare un buon affare, vi consigliamo iPhone 13, il re del momento, a soli 829,00€ con spedizione gratuita da Amazon. Ha 128 GB di storage interno ed è disponibile in colorazione Product (RED).

