iPhone 14: con questa nuova OFFERTA FLASH è da prendere subito

iPhone 14 diventa sempre di più conveniente e con la nuova offerta eBay è ora acquistabile al prezzo scontato di 659 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

iPhone 14 è lo smartphone da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un dispaly OLED da 6,1 pollici a cui si affianca l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore.

Lo smartphone di Apple è aggiornato all’ultima versione di iOS 17 e consente l’accesso completo a tutti i servizi proposti dalla casa di Cupertino. Da notare anche la presenza del Face ID per l’accesso sicuro allo smartphone e a tutti i propri dati. Considerando anche il prezzo a cui viene proposto, lo smartphone di Apple è, in questo momento, un vero e proprio best buy, completo sotto tutti i punti di vista e ricco di funzionalità.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 659 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su questo iPhone che, oggi, è il migliore per rapporto qualità/prezzo della gamma di smartphone di Apple. L’offerta è accessibile di seguito.