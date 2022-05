iPhone 14: ci sono problemi con i fornitori di display?

Secondo quanto si apprende, sembra che ci siano grossi problemi per il nuovo fornitore di schermi di Apple. Di fatto, sembra che BOE stia rischiando di restare fuori dalla di fornitura di pannelli OLED per la nuova generazione di melafonini.

Ad oggi infatti, la compagnia cinese non ha ancora ricevuto il “via libera” dall’OEM di Cupertino per quanto concerne la produzione di schermi OLED per i modelli base della gamma iPhone 14. C’è da dire però che, poco tempo fa, Apple ha scoperto che questa compagnia ha apportato modifiche al design del telefono senza l’approvazione della casa madre.

Apple: cosa sta succedendo con il fornitore BOE?

Facciamo un passo indietro: poche settimane fa abbiamo letto che Apple aveva tagliato fuori BOE dalla catena di fornitura di iPhone 13 dopo che aveva scoperto che questa società aveva modificato il design dei suoi schermi OLED, cambiando “la dimensione del circuito dei transistor a film sottile”. Il display-maker deve aver eseguito questa modifica per aumentare i tassi di rendimento ma la mossa non è andata particolarmente a genio a Tim Cook che, di tutta risposta, ha cessato subito la produzione con la stessa. Probabilmente, BOE non farà parte della catena di fornitura di iPhone 14.

L’ente cinese ha perfino provato a spiegare alla mela il perché di queste scelte al design dei pannelli ma pare che Apple non abbia voluto sentir ragioni. Si ipotizza che la quota di schermi originariamente previste per BOE possa andare a Samsung e LG. Ecco cosa si è scoperto:

Il produttore del display cinese ha inviato un dirigente di livello C e dipendenti al quartier generale di Apple in seguito all’incidente per spiegare perché hanno cambiato la larghezza del circuito dei transistor. Hanno anche chiesto al produttore di iPhone di approvare la produzione di pannelli OLED per iPhone 14, ma non hanno ricevuto una risposta chiara da Apple, hanno anche affermato. Cupertino sembra pronta a dare l’ordine per circa 30 milioni di pannelli OLED che intendeva fornire BOE prima dell’incidente a Samsung Display e LG Display.

L’OEM di Cupertino potrebbe richiedere oltre 150 milioni di schermi OLED per la nuova gamma di iPhone 14, un aumento di 10 milioni di unità rispetto al passato. La produzione dovrebbe iniziare a breve visto che ci stiamo avvicinando pericolosamente al momento del lancio ufficiale (settembre 2022).

