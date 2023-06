iPhone 14 5G, la BOMBA è su eBay: sconto inatteso di 260€, ora è imperdibile

Bello, potente e versatile. iPhone 14 5G, in versione 128GB, crolla di prezzo su eBay. Con un corposo sconto di ben 260€, puoi portarlo a casa a 769,90€ invece di 1029,90€: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni. Melafonino compatto nelle dimensioni, ma non nelle prestazioni: un prodotto di altissima qualità, che ti affiancherà in qualsiasi attività. Da quelle semplici, del quotidiano, fino a intense sessioni di gaming, ma non solo. Prova ad aprire la fotocamera e scopri gli scatti mozzafiato che è in grado di realizzare.

Non preoccuparti della sua reattività: il potentissimo processore A15 Bionic ti permetterà di ottenere il massimo del migliore sistema operativo per smartphone! Fai affidamento sull’eccellente autonomia energetica e anche sulla connettività ultra veloce, grazie al supporto al 5G.

Elegante e bellissimo nel design, l’edizione in sconto su eBay è la più bella: nero Mezzanotte. Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare, risparmia ora 260€ sul prezzo pieno di iPhone 14 5G in versione da 128GB. Completa adesso l’ordine per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.