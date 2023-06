iPhone 14 512 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

iPhone 14 è uno dei modelli di riferimento della gamma iPhone. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare al minimo storico la variante da 512 GB ovvero la versione con la maggiore capacità di storage dello smartphone.

Grazie all’offerta in corso è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 1.122 euro invece di 1.419 euro. C’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 12 rate mensili, senza finanziamento e pagando anche con carta di debito.

Per chi vuole spendere meno ci sono le varianti da 128 GB, disponibile a 829 euro, e da 256 GB, proposta a 979 euro. Tutte le versioni disponibili su Amazon dello smartphone sono acquistabili in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 è ora al minimo storico su Amazon

L’ottimo iPhone 14 è protagonista di un’offerta davvero ottima. Lo smartphone può contare su di una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo un display da 6,1 pollici con pannello OLED, il processore Apple A15 Bionic e una doppia fotocamera posteriore. La versione in offerta è dotata di 512 GB di storage. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 512 GB al prezzo scontato di 1.156 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone in questo taglio di memoria. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.