iPhone 14 (256 GB): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire (-17%)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple che sia all’avanguardia ma che, al tempo stesso, unisca funzionalità avanzate, un design premium e una potenza straordinaria, iPhone 14 (256 GB) potrebbe essere la scelta perfetta che farà sicuramente al caso tuo. Su Amazon, puoi acquistarlo a soli 959,62€, risparmiando un bel po’ di denaro rispetto al prezzo di listino di 1159,00€. La versione che ti proponiamo è quella con tanto storage interno e in colorazione Midnight.

iPhone 14 con 256 GB di memoria interna: perché comprarlo?

L’iPhone 14 presenta un design elegante e raffinato, con linee pulite e materiali di alta qualità. La scocca in vetro con supporto MagSafe e alla wireless charging e il frame in alluminio donano un tocco premium, mentre le dimensioni equilibrate rendono il dispositivo comodo da tenere in mano. È identico al modello del 2021 ma presenta chicche nuove come l’SOS mode via satellite e la modalità Azione nei video.

Sotto la scocca troviamo il processore Apple Bionic A15 con modem 5G che garantisce prestazioni veloci e fluide in qualsiasi attività. Sia che tu stia giocando ai giochi più impegnativi, che stia eseguendo applicazioni complesse o che stia effettuando il multitasking, il device non rallenterà mai e andrà sempre fluido.

Il display Super Retina XDR ti consente di avere una qualità visiva eccezionale. Con colori vividi, contrasto elevato e una risoluzione nitida, godrai di un’esperienza visiva incredibile anche sotto la luce del sole. Le ottiche del telefono 14 hanno un software all’avanguardia con funzionalità avanzate che ti permettono di scattare foto e registrare video di alta qualità. Girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide e luminose anche al buio. Con la generosa capacità di archiviazione di 256 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, applicazioni e file importanti.

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista l’ammiraglia di Apple a soli 959,62€, risparmiando rispetto al prezzo di listino di 1159,00€.

